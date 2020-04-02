В каких случаях результаты анализов рязанцев на коронавирус отправляют на подтверждение в Москву?

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В четверг, 2 апреля, заведующая эпидемиологическим отделом Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области Нелли Баранова рассказала журналистам о лабораторных исследованиях на коронавирус.

Баранова отметила, что на данный момент специалисты лабораторий Центра изучили 2078 проб от рязанцев на наличие инфекции COVID-19. Все исследования проводятся по эпидемиологическим показаниям у нескольких категорий граждан. Это жители региона, прибывшие из-за рубежа, лица, контактировавшие с больными коронавирусом, лица с внебольничной пневманией и ОРВИ, пожилые люди с признаками респираторных заболеваний, медработники, имеющие риск инфицирования.

– Мы изучили пробы от 579 лиц с пневмонией и от 1274 человек, прибывших из заграничных поездок. Также обследованы 107 человек с ОРВИ и 105 человек, имеющих контакты с больными. У них был взяты мазки из носоглотки, – рассказала специалист.

В случае если проведённый в лаборатории тест даёт положительный результат, его необходимо подтвердить в Противочумном Центре Роспотребнадзора.

– Стоит отметить, что исследования мы проводим на тех же тест-системах, что и Противочумный центр. Но эти тест-системы новые, ранее мы с ними не работали, поэтому требуется подтверждение положительных результатов, – отметила Баранова.

В настоящее время лаборатории регионального Центра гигиены и эпидемиологии в полной мере оснащены тест-системами. Еженедельно рязанские специалисты подают заявки на их пополнение. Нагрузка на лаборатории учреждения увеличена в два раза. Они работают круглосуточно.

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