В этом году более 15 000 рязанских школьников и выпускников сдадут ЕГЭ и ОГЭ

В понедельник, 20 мая, в Рязани прошла пресс-конференция по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Об изменениях и нововведениях рассказала министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

– Сегодня началась последняя неделя 2018-2019 учебного года. По окончанию учебных занятий традиционно проводится государственная итоговая аттестация, – сказала Ольга Щетинкина.

В этом году 9972 выпускника 9 классов сдадут выпускные экзамены в форме ОГЭ, 4590 выпускников 11 и 12 классов – в форме ЕГЭ. Также на сдачу государственной итоговой аттестации в формате ЕГЭ зарегистрировались 375 выпускников прошлых лет и 215 обучающихся профильных образовательных учреждений.

– Процедура уже показала свою прозрачность и объективность. На мой взгляд, самым важным результатом единого государственного экзамена является возможность ребятам из отдалённых населённых пунктов поступать в ведущие вузы Российской Федерации. И это действительно так. И второе очень важное преимущество – сдача экзаменов один раз, потому что раньше сдавались сначала выпускные, а потом вступительные экзамены, – отметила министр образования и молодёжной политики.

Экзамены для девятиклассников и одиннадцатиклассников пройдут в три этапа: досрочный, основной и дополнительный. Период сдачи государственной итоговой аттестации для девятиклассников в Рязанской области начнётся 24 мая и закончится 2 июля. Именно столько продлится основной период сдачи ОГЭ. Дополнительный период сдачи экзаменов пройдёт с 3 по 21 сентября.

Основной этап сдачи ГИА-11 в форме ЕГЭ в Рязанской области пройдёт с 27 мая по 1 июля, дополнительный – с 3 по 20 сентября. В этом году учащиеся могут сдать экзамен по 15 предметам (русскому языку, математике и двум предметам по выбору). К перечню экзаменов добавился «Китайский язык». В Рязани одиннадцатиклассники сдадут 13 предметов (желающих сдать китайский и испанский языки не нашлось). Наиболее популярные предметы по выбору – обществознание, история, физика и биология.

Проведение ГИА обеспечат более 8 000 человек (5000 – ГИА-11, 3000 ­– ГИА-9). Как и в прошлом году, в регионе организовано 30 ППЭ, оснащённых необходимым оборудованием – принтерами, сканерами, камерами видеонаблюдения и прочим. За нарушение порядка учащихся могут привлечь к административной ответственности, а также аннулировать результаты экзамена с возможной пересдачей только в следующем году.

– Ребята, не надо нарушать порядок! На сегодняшний день ЕГЭ – это настолько прозрачная процедура, что не стоит испытывать судьбу. Лучше спокойно подготовиться к экзаменам и показать максимально возможный результат, – добавила Ольга Щетинкина.

Отметим, что в России государственная итоговая аттестация проводится в 19 раз. В Рязанской области – в 16 раз, в штатном режиме – с 2009 года.