Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 29 мая 2019 10:02 | Просмотров:

В детских садах Скопинского района проходят выпускные

В конце мая в детских садах Скопинского района традиционно проходят утренники «До свидания, детский сад!».

Дети прощаются с детским садом, а впереди их ждёт новая школьная жизнь. Детские стихи, песни и танцы – отличная возможность выразить свои чувства благодарности, грусти, ожидания от встречи с новыми, друзьями.

Этот день запомнится каждому ребёнку и взрослому надолго. Для детей – это первый в их жизни шаг в новую жизнь. Для родителей – это ещё один преодолённый вместе с детьми рубеж. А для педагогов – это ещё одно расставание с воспитанниками.

Праздники прошли весело, ярко и немножко грустно, потому что приходится прощаться с любимыми воспитателями, любимым детским садом.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

5.2K
26 мая 18:46

Что произошло в районах Рязанской области за неделю? Обзор событий от РИА «7 новостей»
4.1K
27 мая 14:29

Можно ли получать ежемесячные выплаты из материнского капитала? 
3.9K
28 мая 17:16

Погода в Рязанской области ухудшится
3.5K
27 мая 17:44

Ушёл из жизни бывший директор Рязанского приборного завода Александр Червяков
3.5K
27 мая 08:34

Названа средняя зарплата отоларинголога в Рязани
3.5K
26 мая 23:11

Рязанское управление МЧС выпустило ночное метеопредупреждение
1.5K
26 мая 16:15

Максим Ларин: Профессия режиссёра – это не отдых, это кайф!
1.4K
27 мая 22:57

Жителей Рязани ждёт масштабное отключение электричества
1.1K
26 мая 22:58

В центре Рязани поселилось семейство сов
969
28 мая 10:31

В Рязани появится первая библиотека в торговом центре
Вверх