В детских садах Скопинского района проходят выпускные

В конце мая в детских садах Скопинского района традиционно проходят утренники «До свидания, детский сад!».

Дети прощаются с детским садом, а впереди их ждёт новая школьная жизнь. Детские стихи, песни и танцы – отличная возможность выразить свои чувства благодарности, грусти, ожидания от встречи с новыми, друзьями.

Этот день запомнится каждому ребёнку и взрослому надолго. Для детей – это первый в их жизни шаг в новую жизнь. Для родителей – это ещё один преодолённый вместе с детьми рубеж. А для педагогов – это ещё одно расставание с воспитанниками.

Праздники прошли весело, ярко и немножко грустно, потому что приходится прощаться с любимыми воспитателями, любимым детским садом.