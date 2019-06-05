Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань Фото 5 июня 2019 14:52 | Просмотров:

В День русского языка по Рязани проедет «Пушкинский читающий троллейбус»

В Пушкинский день России и в День русского языка, 6 июня, по Рязани вновь проедет «Пушкинский читающий троллейбус». Акция проводится в нашем городе в 11-й раз.

На несколько часов – с 14.00 до 18.00 – троллейбус маршрута №3 станет музыкально-поэтической площадкой. Молодые библиотекари, студенты и школьники будут расскажут пассажирам о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, прочтут стихи поэта и исполнят песни на его произведения.

Каждый пассажир сможет присоединиться к акции и прочесть свои любимые стихи Пушкина.

Проезд во время акции – бесплатный.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.8K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
4.1K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
3.9K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.3K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
2.5K
5 июня 15:26

В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.3K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.3K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
951
2 июня 18:39

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
Вверх