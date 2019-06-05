В День русского языка по Рязани проедет «Пушкинский читающий троллейбус»

В Пушкинский день России и в День русского языка, 6 июня, по Рязани вновь проедет «Пушкинский читающий троллейбус». Акция проводится в нашем городе в 11-й раз.

На несколько часов – с 14.00 до 18.00 – троллейбус маршрута №3 станет музыкально-поэтической площадкой. Молодые библиотекари, студенты и школьники будут расскажут пассажирам о жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина, прочтут стихи поэта и исполнят песни на его произведения.

Каждый пассажир сможет присоединиться к акции и прочесть свои любимые стихи Пушкина.

Проезд во время акции – бесплатный.