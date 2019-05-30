В четверг отключат воду на нескольких улицах Рязани

В четверг, 30 мая, из-за ремонта на водопроводе без холодной воды придётся обходиться жителям нескольких улиц Рязани.

С 9.00 до 16.00 воды не будет на ул. Островского, д. 31, д. 31 корп. 1, д. 33 корп. 1 (школа №19(25), д. 27 корп. 1;

До 13.00 отключат воду на ул. Новослободская, д. с 1 по 24, д. 36а, д. 38, д. с 3 по 5 (частный сектор), д. 9, д. 13 корп. 1, д. 17, ул. Ленина, д. 46, ул. Почтовая, д. 40, д. 42, д. 44, д. 43, ул. Соборная, д. 7 (школа №2), площадь Соборная, д. 18, а также в посёлке Солотча на ул. Дачная, д. с 1 по 29 (частный сектор).