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Общество Рязань 6 июня 2019 15:48 | Просмотров:

В администрации Рязани состоялось обсудили вопросы своевременного закрытия ордеров на земляные работы

В администрации Рязани состоялось совещание по вопросам своевременного закрытия ордеров на земляные работы. Его провёл и.о. заместителя главы администрации Рязани Владимир Бурмистров. Он отметил, что горожане часто жалуются на затянутые сроки разрытий. Муниципальным предприятиям было поручено строго соблюдать графики закрытия ордеров и своевременно огораживать места проведения земляных работ. Также была поставлена задача полностью восстанавливать нарушенное после них благоустройство.

Проверять сроки работ, содержание мест их проведения и объективность продления ордеров поручено префектурам районов, сообщает сайт администрации.

Исполняющий обязанности заместителя главы администрации подчеркнул, что «особый контроль будет осуществляться за работами, проводимыми вблизи объектов социальной сферы и жилого фонда».

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