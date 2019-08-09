В 2019 году в Рязанской области откроется 15 ФАПов

В 2019 году в Рязанской области откроется 15 фельдшерско-акушерских пунктов. Об этом губернатор Николай Любимов рассказал в ходе рабочей поездки по районам области. Глава региона посетил новый фельдшерско-акушерский пункт в селе Пальные Рыбновского района, пообщался с фельдшерами и пациентами, осмотрел новое диагностическое оборудование.

Новый ФАП обслуживает 349 человек, проживающих в селе Пальные, деревне Свистово, селе Глебово-Городище. Здесь есть кабинет для приёма посетителей, процедурный и акушерский кабинеты, комната для хранения лекарств, стерилизационная. Имеются электрокардиограф, портативный аппарат искусственной вентиляции легких, анализатор уровня сахара крови. Подведено водоснабжение, канализация, автономное газовое отопление, сообщает сайт регионального правительства.

Местный житель Николай Кодашев, пришедший на приём, поблагодарил губернатора за внимание к развитию сельских территорий, созданию необходимой социальной инфраструктуры в населенных пунктах, и отметил качественную работу сотрудников нового ФАПа.