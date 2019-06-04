Уже не расписка, но ещё не привычные банкноты. 155 финансовых историй

РИА «7 новостей» и Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО продолжают проект «155 финансовых историй», посвящённый 155-летию со дня основания Госбанка на рязанской земле. Самые необычные деньги мира, занятные факты о денежных средствах различных народов, люди, чья жизнь была связана с финансами… Каждую неделю читатели РИА «7 новостей» смогут узнавать пять новых историй. Одна из них будет связана с рязанской землей и заканчиваться небольшим тестом. Если вы правильно ответите на 10 вопросов, сможете стать участникам специальной экскурсии в Отделение Рязань ГУ Банка России по ЦФО. А среди тех, кто даст больше всего правильных ответов, кроме знаний, получат специальные сувениры. Тема этой недели – история бумажных денежных знаков.

История 17. Уже не расписка, но ещё не привычные банкноты

Вопрос о замене металлических денег бумажными поднимался в России ещё при Петре III, однако появились они уже при Екатерине II, в 1769 году. Торговые связи расширялись, денег требовалось больше, монеты становились все менее удобными для расчетов. Например, платеж в сумме 100 рублей в пятикопеечных медных монетах весил более 6 пудов (около одного центнера). Императрица поручила генерал-прокурору Вяземскому подготовить проект выпуска бумажных ассигнаций.

Первыми были выпущены ассигнации достоинством в 25, 50, 75 и 100 рублей. Начался обмен монет на бумажные деньги. Любому предъявившему в банке ассигнации должны были выдать соответствующее им количество металлической валюты. С самого начала ассигнации были привязаны к серебряному рублю, и их курс был достаточно высок и стабилен: 98–101 копеек серебром за рубль ассигнациями. Однако к началу XIX века за бумажный рубль давали уже не более 20 копеек. Виной тому стали инфляция и изготовление фальшивых купюр.

Первые русские бумажные деньги были очень просты в плане оформления. Ассигнации Екатерины II представляли собой большие листы плотной белой бумаги размером 17,5 на 22,5 см, украшенные чёрной рамкой. На них указывали номер ассигнации и номинальную стоимость, ниже находился текст обязательства, а в самом низу можно было увидеть множество подписей должностных лиц. Неудивительно, что первые банкноты было легко подделать. Наиболее популярным стало переделывание 25-рублевых купюр в 75-рублевые. Двойку изменяли на семерку, а слово «двадцать» просто вымарывали и вписывали «семьдесят». В итоге правительство было вынуждено прекратить производство ассигнаций в 75 рублей.

В обиходе бумажные деньги часто именовались по расцветке – синенькая, красненькая. Ассигнационный рубль просуществовал до середины XIX века. В 1840 году в результате денежной реформы он был упразднён.