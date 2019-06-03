Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

В субботу, 1 июня, в посёлке Варские открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Экопарк Поляны». На территории общей площадью более 500 гектаров расположены гостиничный комплекс, ресторан, беговые и лыжные трассы, а также биатлонистский комплекс.
В субботу, 1 июня, в Рязанской области стартовал легкоатлетический забег «Экопарк-Трейл «Пульс Мещеры». Участниками соревнований стали более 200 спортсменов из 12 субъектов России в возрасте от 14 до 60 лет.
В Рязанской областной библиотеке имени Горького прошла выставка-конкурс «Там, на неведомых дорожках…», посвященная 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина. Гости увидели работы, выполнены учащимися детской творческой школы-студии «Колибри» в возрасте от 5 до 11 лет. В экспозиции представлено около 200 работ, созданные в разных техниках: батик, графика, живопись, керамика, валяние из шерсти.
На площади перед Рязанским цирком прошел «Праздник цирка и детства». В Международный день защиты детей для маленьких гостей приготовили обширную программу. Особенно поразило публику выступление артистов цирка и творческих коллективов города.
В День защиты детей у ёлки на Лыбедском бульваре прошёл праздник «Дед Мороз и лето». Организаторами мероприятия выступили благотворительный фонд «Мамино сердце» и музей «Фабрика игрушек». Праздник посетили юные рязанцы и их родители.
1 июня состоялось торжественное открытие рязанской школы «Кинолаб» в новом помещении по адресу ул. Есенина, 1А. Теперь в одном месте расположились классы, студия для прямого эфира, сцена – словом, все необходимое оснащения для занятий киноискусством.
В рамках празднования Международного дня защиты детей в Лесопарке состоялся фестиваль «Зажги лето!». Для детей работали различные интерактивные площадки и проводились мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги. Помимо этого, юные гости смогли принять участие в шоу гигантских мыльных пузырей.
На Лыбедском бульваре состоялось открытие четвертого сезона молодёжного проекта «Арт-Субботник». Старт проекту дал концерт к Международному дню защиты детей «Время джаза». На сцене выступили воспитанники музыкальных студий города, а ведущие рассказали гостям праздника об истории джаза.
В посёлке Солотча продолжается благоустройство пляжа. Здесь установили скамейки, детскую площадку и канатную конструкцию «Трио». Последняя, была установлена в Лесопарке. Но 6 мая 2019 года согласно приказу директора МАУК города Рязани «Лесопарк» её демонтировали. Теперь, как и сообщалось ранее, канатной конструкцией могут воспользоваться отдыхающие на пляже в Солотче.
В воскресенье, 2 июня, в Михайловском районе прошёл VII фестиваль казачьей культуры «Весело да громко казаки поют». Фестиваль призван активизировать творческую деятельность коллективов, старающихся через репертуар, костюмы и обряды донести до наших дней культуру казаков.
В субботу, 1 июня, в центре Рязани произошло массовое ДТП. На перекрёстке улиц Ленина и Свободы столкнулись маршрутное такси и два легковых автомобиля.
В воскресенье, 2 июня, в городе Рыбное кроссовер сбил ребёнка на велосипеде. Как рассказывают очевидцы, значительных повреждений нет и ребёнок жив.
В результате ДТП в Рязанской области погибли два человека, в том числе и ребёнок. Авария с участием фуры и двух легковых автомобилей случилась на 198 километре федеральной трассы М-6.
Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные
В субботу, 1 июня, в посёлке Варские открылся спортивно-оздоровительный комплекс «Экопарк Поляны». На территории общей площадью более 500 гектаров расположены гостиничный комплекс, ресторан, беговые и лыжные трассы, а также биатлонистский комплекс.