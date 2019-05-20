Утренний кофе. Обзор новостей за прошедшие выходные

В субботу, 18 мая, вблизи деревни Полково Рязанского района прошла акция «Лес Победы-2019», приуроченная к всероссийскому дню посадки леса. На площади 5 гектаров жители региона высадили более 20 тысяч сеянцев и саженцев сосны. Это традиционная акция, которая проводится в память о тех, кто защищал нашу страну в годы войны.

В рамках акции «Лес Победы-2019» лесопожарной службе передали ключи от четырёх новых колесных тракторов и двух лесопатрульных автомобилей.

В Рязань прибыли белорусские служащие ВДВ. Такая информация появилась на сайте агентства Интерфакс со ссылкой на Министерство обороны РФ. Военные приезжают в Рязань, чтобы отработать навыки прыжков с российскими парашютными системами спецназначения типа «крыло».

В селе Новоселки Рыбновского района прошёл XХVI традиционный праздник песни имени братьев Пироговых. В этом году в фестивале приняли участие более 40 творческих коллективов из Рязани, Зарайска, Коломенского и Луховицкого районов Московской области, Сасовского, Касимовского, Захаровского, Старожиловского и Рыбновского районов.

В историко-культурном, природно-ландшафтном музее-заповеднике «Усадьба С. Н. Худекова» Кораблинского района прошел областной фестиваль духовых оркестров «Весенний вальс для Ерлинского парка». Это место в качестве площадки для проведения музыкального праздника в этом году выбрано не случайно. Уникальный парк-дендрарий в бывшем дворянском имении идеально подходит для культурного семейного отдыха под открытым небом.

Жительница города Рязани Софья Филиппова сумела пройти в суперфинал конкурса «Королева леса – 2019». Данное мероприятие будет проводиться 7-10 августа на территории спортивно-туристического комплекса «Малиновка» под Архангельском.

Жители Заборья выступают против застройки леса

Рязанцы провели «Ночь музеев» в Рязанском кремле

Неизвестный портрет Эраста Гарина показали рязанцам на «ночи музеев»

В воскресенье, 19 мая, на Лыбедском бульваре прошел II городской исторический фестиваль «Русский век». Программа развернулась на пяти площадках: «Исторический лагерь IX – XIX веков», «Ристалище», «Ремесленная слобода», «Ярмарка», «Музыкальная площадка».

В Рязани на улице Советской армии произошло ДТП

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Две иномарки столкнулись на улице Есенина около ТЦ «Круиз»

Лада Гранта улетела в кювет в Чучковском районе: пострадали два человека

Вечером в воскресенье, 19 мая, в Рязани обстреляли троллейбус.