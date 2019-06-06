Учащиеся «Роснефть-класса» проходят летнюю практику в РНПК

Учащиеся «Роснефть-класса» пройдут двухдневный практикум в Рязанской нефтеперерабатывающей компании (дочернее общество НК «Роснефть»). В рамках реализации корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие» 15 учеников посетят технологические объекты и лабораторию завода, своими глазами увидят возможное место будущей работы, оценят масштабы производства, пообщаются с работниками предприятия. Летний практикум придаст образовательному процессу практико-ориентированное направление, и после 11 класса ребятам будет легче определиться с выбором профессии.

В ходе практикума школьникам выдали спецодежду и провели инструктаж по технике безопасности. Затем ученики «Роснефть-класса» побывали на технологической установке низкотемпературной изомеризации, в товарной лаборатории и на учебном полигоне.

«Роснефть-класс» – это первая ступень реализуемой корпоративной системы непрерывного образования «школа-вуз-предприятие». С 2016 года проект действует на базе школы №43. Обучение проходит под контролем специалистов предприятия. Старшеклассники углубленно изучают такие дисциплины как физика, математика, химия. Для них организуют обзорные экскурсии на завод, встречи со специалистами, участие в научно-технических конференциях и корпоративных мероприятиях РНПК и Роснефти.

РНПК отремонтировала и оформила в корпоративном стиле два учебных класса школы №43, предоставила учащимся новые учебные пособия, компьютерное, физическое и химическое оборудование.

Обучение в «Роснефть-классе» позволяет школьникам сформировать общее представление о нефтяных профессиях, о деятельности компании «Роснефть», о корпоративных ценностях. Многие выпускники «Роснефть-класса» продолжают обучение в профильных высших учебных заведениях. Из 18 выпускников «Роснефть-класса» прошлого года 10 получают высшее нефтехимическое образование. После преодоления второй ступени корпоративной системы непрерывного образования РНПК сможет предоставить им работу на заводе.

Приём документов для обучения в новом десятом «Роснефть-классе» уже начался. Все подробности можно узнать в школе № 43 или по телефонам: 21-13-83, 44-88-40.