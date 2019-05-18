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Общество Рязань 18 мая 2019 13:34 | Просмотров:

У рязанской лесопожарной службы теперь есть новая техника

В субботу, 18 мая, в рамках акции «Лес Победы-2019» лесопожарной службе передали ключи от четырех новых колесных тракторов и двух лесопатрульных автомобилей.

– Сегодня мы предоставляем нашей лесопожарной службе новую технику. Все помнят то время, когда Рязанская область значительно пострадала от пожаров. Такого допускать больше нельзя, поэтому необходимо закупать новую технику и планомерно проводить политику, направленную на спасение и сохранение лесов, – отметил губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Новая техника позволит выполнять различные работы по лесовосстановлению, лесоразведению и агроуходу. Тракторы передадут пожарно-химическим станциям в Шилове, Касимове, Выше Шацкого района и Кипчакове Кораблинского района. А лесопатрульные автомобили –  в Касимов и Сосновку Касимовского района.

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