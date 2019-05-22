Цветущая Рязань. Сиреневый Instagram-обзор

Летняя погода продолжает радовать жителей города. Фотографии цветущей природы продолжают заполнять сеть. Не успели отцвести яблоневые деревья, как распустилась сирень. Самые красивые фотографии в нашем Instagram-обзоре.
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