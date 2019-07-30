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Три рязанки поборются за звание «Миссис Россия»

Впервые за 20-летнюю историю самого престижного конкурса красоты и материнства «Миссис Россия» состоялся грандиозный финал отборочного тура в Рязани в Музыкальном театре. По итогам были выбраны три девушки Шатрова Виталия, Дубишина Алина, Жаворонкова Светлана. 10 августа в Москве они будут бороться за звание самой красивой женщины России.

Сейчас идёт активная подготовка к конкурсу. Девушки готовят видео визитку, рассказ о достопримечательностях своего родного города ,о себе и своей семье, работе и увлечениях. Нашим красавицам из Рязани есть, что показать и чем удивить. Шатрова Виталия – многодетная мама и бабушка, неоднократная победительница спортивных состязаний. Дубишина Алина – замечательная мама двух взрослых дочерей и профессиональная певица. Жаворонкова Светлана – КМС по лёгкой атлетике ,главный бухгалтер и мама трёх замечательных дочек.

За 20 лет конкурса «Миссис Россия» ни одной рязанке ещё не удавалось попасть в топ победителей, но в этот раз наши землячки уже были выделены Президентом конкурса А.Ю. Маркиной как одни из самых сильных претенденток на корону «Миссис Россия».

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