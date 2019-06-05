Талантливая жительница Сасова получила обещанный холодильник от главы региона

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова, Валерия Шилкина из города Сасово получила холодильник, о котором накануне попросила главу региона. Подарок полуфиналистке телевизионного музыкального проекта НТВ «Ты супер!» вручила зампред правительства Анна Рослякова.

Отметим, что во вторник, 4 июня, Николай Любимов посетил Сасовский район с рабочей поездкой и поздравил Валерию Шилкину с успешным выступлением на конкурсе. Исполнительница рассказала губернатору, что её семье нужен новый холодильник. Глава регона пообщела, что исполнит мечту девочки.

В тот же день Анна Рослякова вручила Валерии Шилкиной желанный подарок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.