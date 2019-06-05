Главная > Рязань > Общество 
Общество Рязань 5 июня 2019 11:17 | Просмотров:

Талантливая жительница Сасова получила обещанный холодильник от главы региона

По поручению губернатора Рязанской области Николая Любимова, Валерия Шилкина из города Сасово получила холодильник, о котором накануне попросила главу региона. Подарок полуфиналистке телевизионного музыкального проекта НТВ «Ты супер!» вручила зампред правительства Анна Рослякова.

Отметим, что во вторник, 4 июня, Николай Любимов посетил Сасовский район с рабочей поездкой и поздравил Валерию Шилкину с успешным выступлением на конкурсе. Исполнительница рассказала губернатору, что её семье нужен новый холодильник. Глава регона пообщела, что исполнит мечту девочки.

В тот же день Анна Рослякова вручила Валерии Шилкиной желанный подарок. Об этом сообщила пресс-служба правительства Рязанской области.

Тэги:
Загрузка...
Новости, популярные в соцсетях
Больше новостей

Популярные новости

4.7K
4 июня 10:24

Может ли работодатель оштрафовать работника?
3.7K
3 июня 13:06

Что делать, если на телефон поступают звонки от различных рекламодателей?
3.3K
3 июня 15:22

Остановку на площади Ленина перенесут из-за празднования Дня России
3.3K
5 июня 08:49

Рязанцам предлагают придумать название для нового спорткомплекса
2.0K
3 июня 10:31

В Рязани состоится главное мероприятие про продажи и маркетинг
1.3K
3 июня 14:01

С 1 января 2020 года вводится обязательная маркировка всех лекарств, выпускаемых на территории России 
1.2K
4 июня 08:32

В Рязани перестала ходить одна из маршруток
1.1K
3 июня 23:44

В Рязани прошёл первый театральный чемпионат по мини-футболу
907
2 июня 18:39

В Михайловском районе прошел фестиваль «Весело да громко казаки поют»
838
3 июня 12:05

Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
Вверх