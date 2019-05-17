Студенты института Академии ФСИН узнали о трагических страницах истории Казанского женского монастыря

В этом году исполняется ровно сто лет со дня закрытия Казанского монастыря и размещения на его территории в 1919 году первого в стране концлагеря. Эта двойная трагедия разрушила судьбы многих людей. Из обители были изгнаны более трёхсот монахинь, а за время работы лагеря через него прошли несколько тысяч заключенных.

Об этом студенты института Академии ФСИН узнали на встрече с сёстрами и прихожанами монастыря. Их познакомили с историей обители до революции и с теми людьми, которые способствовали её процветанию.

О том, что было с монастырём после закрытия, рассказал председатель Православного исторического общества Николай Александрович Булычев. Он ярко описал невыносимые условия содержания заключенных в концлагере – тяжёлый труд, постоянный голод и болезни. А после закрытия лагеря – подчеркнул историк – сам монастырь ждали разорение и разруха.

Настоятельница обители игуменья Анна (Сычугова) рассказала студентам о судьбе монахинь, которым пришлось покинуть стены монастыря. Большинство из них подверглись преследованию. Матушек неоднократно арестовывали и отправляли в ссылки. Монахини Ольга Жильцова и Евдокия Архипова были расстреляны в 1938 году. Сегодня они причислены к лику святых.

В наши дни монастырь возрождается. И как сказала в заключение встречи игуменья Анна, в обители с радостью встретят всех, кто хочет познакомиться с ее историей и сегодняшней жизнью.

По материалам пресс-службы Казанского женского монастыря

Фото Ирины Филатовой