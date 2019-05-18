Стало известно, какой будет погода в Рязанском регионе на следующей неделе

Сотрудники Гидрометцентра разместили данные о погодных условиях в Рязанской области на грядущей неделе. Стало известно, в частности, какой погода будет в будни 20-24 мая.

Отметим, что днем температура воздуха будет расти с понедельника и до середины недели. Сперва она составит +19, а в среду ожидается до +26 градусов. Затем метеорологи прогнозируют снижение температуры: в четверг столбик термометра покажет +24 градуса, а в пятницу – 24 мая –на градуснике будет уже +16.

Что касается ночных температур, здесь динамика будет немного иной: в ночь понедельника синоптики предрекают сильное похолодание – до 4 градусов тепла. В дальнейшем ожидается, что температура воздуха в темное время суток не будет превышать 12 градусов со знаком плюс. Кроме того, метеорологи предсказывают возможное появление дождей в Рязанской области. Отмечается, что осадки возможны в среду, четверг и пятницу.

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