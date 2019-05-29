Стала известна средняя зарплата УЗИ-диагноста в Рязани







Средняя зарплата врача УЗИ-диагноста в Рязани составляет 46 тысяч рублей в месяц. Об этом говорится в пресс-релизе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob.

Эксперты сервиса проанализировали зарплаты врачей этой специальности в 70 крупных городах страны. Самая большая средняя зарплата, как и ожидалось, в Москве – 80 тысяч рублей в месяц. В Санкт-Петербурге зарплата 66 тысяч рублей.

В Туле УЗИ-диагност получает на тысячу рублей больше, чем в Рязани – 47 тысяч рублей. Во Владимире зарплата 44 тысячи рублей, в Липецке и Тамбове – 40 тысяч рублей.