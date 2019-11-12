Список мест в Рязани, где можно загадать желание на Новый год

Подборкой из пяти пунктов поделились организаторы проекта «Рязань – Новогодняя столица России 2020» на своей странице «Вконтакте».

Для исполнения самого заветного желания нужно пройтись под «звездным небом» улицы Почтовой и подумать о сокровенном.

Передать свое желание лично главному новогоднему волшебнику можно будет в резиденции Деда Мороза в Лесопарке

В Художественном музее следует обратиться к его сотрудникам: они подскажут в какое красивое и необычное зеркало стоит посмотреться.

Также в исполнении желания поможет прикосновение к волшебному кусочку сахара и перу счастья в музее «Мир леденца».

Еще одно «волшебное» место – памятник Сергею Есенину в Константинове. Здесь для получения желаемого достаточно будет лишь потереть палец на правой руке поэта.

Чтобы улучшить свое финансовое положение, организаторы советуют положить монетку в лапки мышонка на Лыбедском бульваре или потереть пятачок «свинке-копилке» рядом с Приовнешторгбанком.