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Общество Рязань 2 июня 2019 09:47 | Просмотров:

Сотрудники ГИБДД Рязанской области напомнили детям и взрослым о безопасности на дорогах

В субботу, 1 июня, в рамках профилактических мероприятий, посвященных Дню защиты детей, сотрудники рязанской ГИБДД вместе с «Лабораторией Безопасности» и при участии инспекторов службы 60-ой военной автомобильной инспекции посетили поселок «Ключ», где проживают многодетные семьи. Об этом сообщается на сайте УМВД России по Рязанской области.

На мероприятие по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма пришли и дети, и взрослые. Каждый из них нашел для себя полезное занятие. Ребята с азартом выполняли различные задания, связанные с безопасным движением велосипедистов и пешеходов. Кроме того, они познакомились с учебным автомобилем «ВАИ» и даже сделали памятные фотографии в фуражке и жилете. А взрослым полицейские напомнили о правилах контроля за детьми и обязательном использовании ремней безопасности и детских удерживающих устройств.

В завершении за внимательность и активность все гости получили сладкие подарки.

Подобные мероприятия будут проводиться в течение всех летних каникул. Впереди у сотрудников ГИБДД посещение летних школьных и оздоровительных лагерей.

Фото с сайта УМВД России по Рязанской области

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