Скопинский район готовится к всероссийской переписи населения

4 июня в здании администрации Скопинского района состоялось первое заседание комиссии по организации проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории муниципалитета под председательством первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата Скопинской районной администрации Надежды Васильевой.

На заседании комиссии был разработан план по проведению переписи населения на территории Скопинского района.

Руководитель отдела статистики Скопинского района Елена Цуканова в своем докладе пояснила, что с 1 апреля 2019 года начался подготовительный этап переписи населения. В связи с этим главам городских и сельских поселений необходимо в ближайшее временя провести адресную проверку хозяйств с внесением изменений в Федеральную информационную адресную систему (ФИАС) и обеспечить наличие в поселениях муниципалитета указателей с названием улиц, номеров домов и квартир.

В завершении заседания члены комиссии приняли ряд решений и назначили дату очередного заседания.