Скопинский район готовится к пляжному сезону

Официальным началом купального сезона в 2019 году названа дата 1 июня. В Скопинском районе к этому времени будет подготовлено 9 мест для купания, из них 3 пляжных места возле сел Успенское, Новые Кельцы и Делехово, которые соответственно расположены в Успенском, Корневском и Павелецком поселениях муниципалитета.

Ежегодно, в конце мая, сотрудники администрации Скопинского района ведут работы по подготовке пляжных мест к купальному сезону. Производят обустройство мест массового отдыха с очисткой дна водоёмов в местах купания и береговой полосы, примыкающей к месту купания, устанавливают предупреждающие аншлаги и плакаты с правилами поведения на воде, дорожные знаки, запрещающие съезд транспорта к воде и контейнеры для сбора мусора. Этот год не стал исключением. В этом направлении сейчас ведутся активные работы.

Начальник отдела ГО и ЧС Скопинской районной администрации Сергей Болдин отметил, что подготовка к купальному сезону в муниципалитете проходит на должном уровне, а также призвал граждан не забывать о соблюдении правил безопасного поведения во время пребывания на водоемах.