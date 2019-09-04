Стало известно, сколько зарабатывает главный инженер в Рязани

Сервис по поиску работы Superjob провёл анализ заработной платы главных инженеров в 70 крупнейших городах России, в их число попала и Рязань.

Установлено, что средняя зарплата главного инженера в Рязани составляет 88 тысяч рублей в месяц.

Больше всего на этой должности можно заработать в Москве (144.000 рублей), Санкт-Петербурге (122.000 рублей), Владивостоке (112.000 рублей).

В соседних регионах рейтинг сложился следующим образом: Тула – 90.000 рублей, Владимир – 84.000 рублей, Липецк и Тамбов – 77.000 рублей