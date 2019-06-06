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Общество Рязань 6 июня 2019 15:29 | Просмотров:

Сегодня рязанцы могут бесплатно прокатиться на «Пушкинском троллейбусе»

В четверг, 6 июня, в Рязани стартовала акция «Пушкинский читающий троллейбус». В День русского языка акция проходит уже в шестой раз. Гостей поздравили с праздником министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина, заместитель начальника отдела министерства культуры и туризма региона Сергей Селявин и директор Рязанской библиотеки имени М. Горького Наталья Гришина.

– Очень приятно, что в очередной раз Рязань, Рязанская область, Россия отмечает День рождения Пушкина – 220 лет. И очень важно, что этот день стал Днём русского языка, потому что Александр Сергеевич Пушкин для многих открыл всё богатство и многообразие языка. Мы живём с ним с детства. Это сказки Пушкина, это стихи и рассказы, – сказала Ольга Щетинкина.

С 14.00 до 18.00 троллейбус №3 станет музыкально поэтической площадкой. В салоне будут читаться стихотворения Александра Сергеевича, а молодые библиотекари вместе со школьниками и студентами расскажут пассажирам о жизни и творчестве автора. Все жалующие смогут сами прочитать любимые стихотворения поэта.

Во время акции проезд на читающем троллейбусе будет бесплатным.

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