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Общество Рязань Фото 6 июня 2019 12:24 | Просмотров:

Самолёты Почты России доставили в Москву двух больших панд, переданных России Китаем

Бамбуковые медведи прибыли из Китая в Россию самолётом Почты России ТУ-204С-100 «Екатерина II». В полёте им был оказан полный комплекс транспортных услуг по международной перевозке: для каждого пассажира было оборудовано максимально безопасное и комфортное место, на борт в достаточном количестве загрузили специальный корм – бамбук, морковь, яблоки, а также воду. Особенных пассажиров сопровождал зоолог, который следил за тем, чтобы полет редких зверей прошёл благополучно.

– Поставленная перед нами задача является свидетельством высокого доверия к специалистам Почты России. Наши самолеты совершают регулярные полеты из Китая в Россию, у нас налажены рабочие связи с китайским авиационным сообществом, и мне приятно отметить, что мы смогли выполнить задачу на высоком уровне, – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Доставка панд из аэропорта Жуковский в Московский зоопарк осуществлялась большегрузным автомобилем Почты России, который был заранее специально приспособлен для комфортной перевозки животных.

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