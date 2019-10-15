С начала года рязанцы направили в администрацию города 7 509 обращений

За 9 месяцев 2019 года в администрацию города Рязани поступило 7 509 обращений граждан – 4 280 непосредственно от заявителей и 3 229 были перенаправлены из других органов государственной власти. За аналогичный период 2018 года число обращений снизилось на 10,6%.

Так, 4 021 обращений поступило в письменной форме, ещё 3 488 было подано в форме электронного документа (электронная приемная официального сайта администрации города Рязани, адрес электронной почты администрации города, государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства).

Для передачи информации в администрацию города Рязани горожане также активно пользовались социальными сетями. Так, через официальные группы администрации города Рязани «ВКонтакте» и «Фейсбук» за 9 месяцев текущего года поступило более 2 000 сообщений; через другие источники в социальных сетях – более 4,6 тысяч; через портал «Исправим вместе» – 301 сообщение.

Наибольшее количество обращений было адресовано в управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и транспорта.

Главой администрации Рязани, заместителями главы администрации, а также руководителями структурных подразделений было проведен 371 прием граждан.

Обращения граждан в администрацию города Рязани позволили своевременно устранять недостатки в работе систем отопления и водоснабжения, проводить работу с коммерческими перевозчиками и управляющими организациями, убирать несанкционированные свалки и проводить другую оперативную работу.

С информацией по обращениям граждан жители областного центра могут ознакомиться на официальном сайте администрации города Рязани в сети Интернет, где помимо информации о возможных способах доставки корреспонденции размещены графики личного приема граждан руководителями администрации на 2019 год, а также отчеты о работе с обращениями граждан в администрации города Рязани.