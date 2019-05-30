С начала года 135 рязанцев оштрафовали за проведение земляных работ без ордера

С начала 2019 года в Рязани 135 нарушителей оштрафовали за проведение земляных работ без ордера. Общая сумма штрафов составила 125 500 рублей.

По Правилам благоустройства территорий и городских округов на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, хозяйствующим субъектам и физическим лицам запрещается проведение всех видов земляных работ (производство дорожных, строительных, аварийных и прочих земляных работ) без письменного разрешения (ордера) или после окончания его срока действия в случае отсутствия разрешения на строительство на участке проведения земляных работ.

Как сообщает сайт администрации города, разрешение на производство земляных работ выдается администрацией города Рязани на основании заявления хозяйствующего субъекта или физического лица.