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Общество Рязань 6 июня 2019 07:18 | Просмотров:

С добрым утром! Обзор новостей за 5 июня

Талантливая жительница Сасова Валерия Шилкина получила обещанный холодильник от главы региона. Ранее Николай Любимов посетил Сасовский район с рабочей поездкой и поздравил исполнительницу с успешным выступлением на конкурсе «Ты супер!».

По делу о «площадке-призраке» предъявлено обвинение начальнику управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игорю Ковалёву. По данным СМИ, Ковалёва обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Следствие просит отправить его на 2 месяца под домашний арест. Также следователи просят арестовать генерального директора ООО «Уютный дом 62» Михаила Пузанова. Именно эта фирма по контракту должна была построить детскую площадку в Лесопарке в Рязани.

В Рязани разработали мобильное приложение «Большой выпускной». В нем можно ознакомиться с программой праздника. Информация о мероприятии будет постепенно появляться в мобильном приложении.

Три зампреда правительства Рязанской области отправлены в отставку. Это Лариса Крохалёва, Виталий Артёмов и Олег Харивский. Во всех случаях причиной отставки указана собственная инициатива зампредов.

В Рязани объявлен конкурс на лучшее название для нового спорткомплекса. Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, игровым и тренажерным залами начали строить на улице Зубковой. Новый спортивный объект будет носить самое интересное и наиболее подходящее название, а победитель получит приз.

Жительница Рязани пожаловалась президенту на состояние городской больницы №10. Рязанка выложила в соцсеть «ВКонтакте» видео, на котором видны грязь, пыль, старые кровати и постельное бельё. В минздраве прокомментировали это видео.

В Рязанском кремле открылась новая выставка «Не победив, не проиграли». В экспозицию вошли фотографии с фронтов русско-японской войны 1904 – 1905 года из фондов музея. На выставке представлены фотоматериалы из альбомов поручика П.П. Миролюбова, стереоскоп, стереопары, карты и личные документы участников военных действий.

 

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