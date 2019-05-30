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Общество Рязань 30 мая 2019 07:10 | Просмотров:

С добрым утром! Обзор новостей за 29 мая

В Рязани открылась Детская школа искусств №2. Классы первого этажа школы подготовлены для занятий хореографии. На втором этаже расположилось отделение музыкального исполнительства. На третьем – дети будут заниматься художественным искусством.

Ректора РГУ Минаева оставили под домашним арестом до 30 июня. Напомним, Минаев обвиняется в превышении должностных полномочий и мошенничестве. Сначала он был помещён под арест, затем меру пресечения сменили на домашний арест.

Рязанец убил сожительницу из-за переписки в телефоне. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 8 годам колонии строго режима, в качестве дополнительного наказания назначив 1 год ограничения свободы.

В Рязани обсудили проблемы профилактики и лечения болезней у пожилых людей. Спикеры рассказали о реалиях и перспективах гериатрии, сложных и нерешённых вопросах управления сердечно-сосудистыми рисками у пожилых людей, рациональной фармакотерапии, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и хронических болях, а также о диагностике и профилактике когнитивных расстройств.

Житель Рязанской области убил знакомого, воткнув ему нож в голову. В качестве наказания, с учётом всех обстоятельств дела, 50-летнему жителю Сараевского района назначили 8 лет колонии строго режима.

В Рязани появятся ещё 78 московских троллейбусов, а также автобусы. Подержанный общественный транспорт в хорошем состоянии Рязань получит в подарок, договорённость с Мосгортрансом уже достигнута. Напомним, ранее в Рязань уже поступили 10 троллейбусов из столицы.

В Рязаснкой школе №51 состоялся военно-спортивный праздник «Мы – команда». Учащиеся состязались в разборке и сборке автомата АК-74, в оказании первой помощи, в умении владеть азбукой Морзе, а также устанавливали кемпинг-палатки, работали со спилс-картами и оттачивали приемы рукопашного боя.

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