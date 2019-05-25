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Общество Рязань 25 мая 2019 06:56 | Просмотров:

С добрым утром! Обзор новостей за 24 мая




Что интересного произошло в Рязани и области в минувшую пятницу?

В территориальном отделе ЗАГС по г. Сасово и Сасовскому району состоялось торжественное чествование золотых юбиляров. 50 лет совместной жизни отметили в этот знаменательный день Вячеслав Александрович и Александра Павловна Башенковы.  Невеста была в нежно-голубом платье. Торжество прошло под звуки марша Мендельсона. Зажжение свечи, как символа хранения семейного очага ещё на 50 лет стало кульминационным моментом церемонии. 

В областной научной библиотеке имени Горького состоялась церемония награждения лауреатов регионального этапа премии ВОРДИ «Родительское спасибо». На соискание премии выдвигались специалисты различных структур и ведомств в сфере образования, медицины, спорта, которые с особым трепетом и заботой относятся к детям и взрослым с ограниченными возможностями здоровья. 

В Рязани состоялось открытие фестивального лета «Встречи на Почтовой». На главной пешеходной улице собрались сотни рязанцев. На главной сцене у памятника Евпатию Коловрату выступали творческие коллективы и солисты, а вдоль всей улицы Почтовой расположились многочисленные интерактивные площадки, где каждый мог найти занятие по душе. Например, для детей была организована литературная площадка, посвященная «Дню славянской письменности», мастер-классы по народным промыслам от Высшей школы народных искусств, фокусы с жидким азотом и другие занятия. 

В Рязани на ремонт поликлиники №14 выделено 10 миллионов рублей из областного бюджета. Планируется отремонтировать крышу здания, помещения первого этажа с зоной регистратуры поликлиники. Завершение работ ожидается к концу 2019 года. На 2020 год будут запланированы фасадные работы. Сейчас разрабатывается сметная документация. 

В воскресенье, 26 мая, в Рязани пройдёт велопарад. В связи с этим с 9.00 и до окончания парада на Соборной площади и ул. Петрова изменится движение транспорта. 

С 10 часов утра понедельника, 27 мая, в Рязани будет ограничено движение транспорта по площади Свободы в районе дома №2. Об этом сообщает сайт городской администрации. Причина ограничения – ремонт теплотрассы. Открыть движение вновь планируется с 31 мая. Из-за проведения ремонтных работ изменятся маршруты общественного транспорта. 

По традиции РИА «7 новостей» представляет вашему вниманию обзор культурных, спортивных и развлекательных мероприятий на выходные. Рязанцев и гостей города ждут фестиваль для всей семьи «Во!СемьЯ!» в городском  парке за филармонией, ЭКОмаркет в клубе Joy, праздник для любителей робототехники в ТЦ «Барс на Московском», концертная программа студии танца Галины Кобзевой «Искусство быть первым» в МКЦ и многое другое. 

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