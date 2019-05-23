С добрым утром! Обзор новостей за 22 мая

В конгресс-отеле Амакс в Рязани состоялось открытие Всероссийского форума для предпринимателей «Территория бизнеса- территория жизни». На форуме не только оцениваются успешные бизнес-проекты, но и обсуждаются существующие проблемы. Для власти – это возможность узнать, что мешает сделать нашу экономику более успешной.

Полицейские задержали мужчину, перевозившего героин из Рязани в Шилово. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.228 УК РФ, подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. Они обсудили действующие деловые контакты региона и компании, а также перспективы дальнейшего взаимодействия.

Префектура Советского района приняла меры по удалению рекламы, расклеенной в неположенных местах. Специалисты предупреждают, что расклейка рекламных объявлений в неположенных местах (на столбах, деревьях, заборах, в подъездах и т. д.) влечет административную ответственность в виде наложения штрафа.

Про рязанскую «площадку-призрак» спели «Мурзилки». В эфире «Авторадио» ведущие шоу «Мурзилки Live» ещё раз вспомнили про детскую площадку, которую теперь долго будут называть «фантомом» и «призраком». «Мурзилки» спели про рязанские проблемы на мотив песни «Медведица» группы «Мумий Тролль»: «Мерещатся качели, карусели, кольца, горка, лестница».

Летняя погода продолжает радовать жителей города. Не успели отцвести яблоневые деревья, как распустилась сирень. Самые красивые фотографии в нашем Instagram-обзоре.