С добрым утром! Обзор новостей за 2 октября

В соцести ВКонтакте прошла прямая линия с губернатором Рязанской области. Николай Любимов ответил на вопросы горожан, опубликованные в официальном сообществе «Рязанская область». Увидеть трансляцию можно у нас на сайте.

В Рязани шесть управляющих компаний плохо подготовились к отопительному периоду. До сих пор отсутствуют паспорта готовности в домах, обслуживаемых ООО «РЭкС», ООО «Рязанская МПМК №3», ТСЖ «Шереметьевский квартал», ООО «ТеплоСтройИнвест», ООО «УК ЖКХ», ООО «Хорс». Именно по вине этих УК жители домов могут испытывать дискомфорт и неудобства в отопительный период.

Министром транспорта и автомобильных дорог Рязанской области назначен Вадим Решетник. Напомним, что до июня 2019 года эту должность занимал Евгений Беленецкий, который перешёл на работу в правительство на должность заместителя председателя.

Житель города Шацка Рязанской области во время ремонта нашёл клад. Учитель истории и обществознания обнаружил кованую сковороду, ухват, аптечную посуду, монеты 19 века. Но самой удивительной находкой стало пряслице из розового шифера.

В селе Щетиновка Михайловского района мужчина угрожал задушить 20-летнюю девушку. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.119 УК РФ и предусмотрено наказание в виде принудительных работ до 2 лет, либо – лишение свободы до 2 лет.

В Рязанской области выпустили вакцину от гриппа нового поколения. Уникальная четырехвалентная вакцина была представлена на территории завода «Форт» (входит в Marathon Group и холдинг «Нацимбио» Ростеха). Высокая эффективность и хорошая переносимость препарата подтверждены клиническими исследованиями.

В Рязани провели масштабные учения по противопожарной безопасности. Главной целью тренировки являлась проверка готовности органов управления к действиям по предназначению. Подобные, но уже внеплановые учения и тренировки МЧС России намерено проводить регулярно, чтобы отработать взаимодействие органов управления РСЧС.