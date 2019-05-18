С добрым утром! Обзор новостей за 17 мая

Что интересного произошло в Рязани и области в минувшую пятницу?

Перинатальный центр закрылся на дезинфекцию. Малышей из отделения реанимации и интенсивной терапии на машине «скорой помощи» транспортировали в детскую областную клиническую больницу. Остальных пациентов выписали или перевели в другие лечебные учреждения. Акушерский стационар закрыт в соответствии с санитарными правилами для дезинфекции всех помещений и косметического ремонта. Эти работы будут проводиться в течение трёх недель.

Рязанские депутаты после скандала посетили детскую площадку в рязанском Лесопарке. Соответствующее решение было принято на комитете по ЖКХ. Директор Лесопарка Виталий Исаев провёл экскурсию по территории зелёной зоны для депутатов и журналистов и объяснил сложившуюся ситуацию вместе с представителями администрации. Директор рассказал, что приобретённое оборудование распределили по городу из-за того, что в Лесопарке оказалось недостаточно места для размещения всего комплекса. Чтобы установить комплекс, потребовалась бы вырубить часть зелёной зоны.

В выходные сотрудники ГИБДД проведут массовые рейды. Мероприятия будут направлены на выявление нарушителей ПДД и пьяных водителей. Госавтоинспекция Рязанской области просит рязанцев не оставаться равнодушными и сообщать в полицию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД.

С 15 июня в Рязани у въезда на ул. Военных автомобилистов в районе дома №3 запретят стоянку автомобилей. Эта мера вызвана необходимостью обеспечить беспрепятственный проезд на территорию ООО «Управляющая компания «Грейн Холдинг» – управляющей организации ООО «Свежий хлеб». В указанном месте установят дорожные знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с табличками 8.24 «Работает эвакуатор» и 8.2.2 «Зона действия 30 м».

Мемориальный музей-усадьба академика И.П. Павлова отметил свой 73-й день рождения. В рамках празднования прошёл «Сиреневый бал», на котором выступили разные творческие коллективы города. Уже четвёртый год праздник проходит в таком формате. В концертной программе приняли участие студия «Белый бал», студенты Высшей школы народных искусств, музыканты Рязанской областной филармонии и детский библиотеатр «Кит».

С 1 июня в Рязанской области начнётся пляжный сезон – официально откроются все пляжи. В этом году по области официально разрешены для купания 49 пляжей. Семь из них принадлежат детским лагеря. До 30 мая будет проводиться водолазное обследование и очистка дна мест массового отдыха и пляжей. Главное управление МЧС России по Рязанской области рекомендует всем жителям региона воздержаться от купания в необорудованных местах.

В Рязанской областной библиотеке им. Горького состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России. Лучшим сотрудникам службы были вручены знаки Губернатора Рязанской области «240 лет Рязанской губернии».

РИА «7 новостей» предлагает вашему вниманию обзор культурных, спортивных и развлекательных мероприятий на выходные. Рязанцев и гостей города ждут Областной день здоровья и спорта на «ЦСК», Международный день музеев в Картинной галерее Иванова, Всероссийские массовые соревнования по спортивному ориентированию «Российский азимут – 2019» в ЦПКиО, первый этап Всероссийских соревнований по рыбатлону-2019 на третьем Борковском карьере, автофестиваль «Opening-Season2019» в «Окской жемчужине» и многое другое.