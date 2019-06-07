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Общество Рязань 7 июня 2019 07:56 | Просмотров:

С добрым утром! Обзор новостей 6 июня

Новым заместителем председателя правительства Рязанской области назначен Дмитрий Игоревич Филиппов. Соответствующее постановление губернатора опубликовано на сайте правительства региона. 

На заседании комитета по развитию местного самоуправления, регламенту и депутатской этике Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели замечания прокуратуры Советского района Рязани на проект решения об изменениях в Устав города Рязани, предусматривающий избрание главы муниципального образования на муниципальных выборах и исполнений им полномочий главы администрации города. 

В  администрации Рязани состоялись публичные слушания об изменении назначения  участка в Лесопарке под строительство школы на 1100 мест. На слушания не был зарегистрирован ни один человек, притом что зал администрации был полностью заполнен людьми.

Жаркая погода в Рязани и области сохранится в течение ближайших четырёх дней. Об этом говорится в метеопредупреждении, размещённом региональным управлением МЧС России. По прогнозам синоптиков, с 6 по 9 июня столбики термометров будут подниматься до +30…32°С.

И.о. начальника ГУ ветеринарии Рязанской области Вячеслав Губарев провёл брифинг для журналистов, на котором рассказал о предстоящем введении электронной ветеринарной сертификации на молочную продукцию промышленного производства. 

Границы Рязани могут быть расширены. Об этом  6 июня на публичных слушаниях по вопросу строительства школы в микрорайоне Кальное сообщил и.о. начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Рязани Роман Шашкин. 

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