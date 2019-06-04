С добрым утром! Обзор новостей 3 июня

Утром в понедельник, 3 июня, силовики провели обыск в квартире и на рабочем месте начальника управления энергетики и ЖКХ администрации Рязани Игоря Ковалёва.

В День России, 12 июня, на площади Ленина в Рязани пройдут праздничные мероприятия. В связи с этим с 3 июня остановка «пл. Ленина» по направлению к библиотеке им. Горького будет временно перенесена.

С 5 по 9 июня 2019 года в России пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Николая Фёдоровича Фёдорова.

Неравнодушные граждане собрали деньги на проведение экологической экспертизы озера Дикой утки в Рязани.

Подрядчик, который проводит расчистку Ласковского озера и прибрежной полосы, завершит работы уже до конца июня вместо планируемого ноября текущего года.

В период с 27 мая по 2 июня работы по ликвидации аварийных ям в асфальтобетонном покрытии автомобильных дорог Рязани с применением горячей асфальтобетонной смеси проводились на 11 участках улично-дорожной сети.

В Рязанской области впервые провели экстра интракраниальный микрососудистый анастомоз. Эту операцию провели под руководством заведующего I нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского Виктора Лукьянчикова.