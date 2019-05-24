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Общество Рязань 24 мая 2019 07:21 | Просмотров:

С добрым утром! Обзор новостей 23 мая

В четверг, 23 мая, в рязанских школах прозвенели «Последние звонки». Своими эмоциями и впечатлениями выпускники и их близкие поделились в Instagram-акканутах.

Жительница Рязани поблагодарила врачей хирургического отделения детской ОКБ за спасение её дочери. На четвёртый день после рождения малышке диагностировали кишечную непроходимость и сразу же провели экстренную операцию. 

В посёлке Тума Клепиковского района сотрудники полиции предотвратили тяжкое преступление – там местный житель угрожал убить свою сестру бензопилой. 

В Рязани пропала 22-летняя Алина Андреевна Богданова. Об этом сообщается на странице поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт Рязань». Местонахождение Алины неизвестно с 18 мая 2019 года. Подробности не сообщаются.

В воскресенье, 26 мая, в Рязани в шестой раз пройдёт большой велопарад. Его участники проедут от площади Соборной по Первомайскому проспекту и Московскому шоссе до ТРЦ «М5 Молл». 

Задержан подозреваемый в поджоге двухэтажного кафе в городе Спас-Клепики. 

В Рязани перекрыли улицу Кольцова от пересечения с Сенной улицей до пересечения с улицей Соборной. 

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