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Общество Рязань 21 мая 2019 06:53 | Просмотров:

С добрым утром! Обзор новостей 20 мая

Ремонт дороги на Московском шоссе в Рязани входит в завершающую фазу. Об этом во время совещания сообщил и. о. главы администрации города Сергей Карабасов.

В Рязани произошло ДТП на улице Каширина. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец.  Автомобили ВАЗ 2110 и Volkswagen Jetta оказались на противоположных сторонах дороги. 

В Рязани мужчина уснул рядом с Вечным огнём на площади Победы. Соответствующая фотография появилась в паблике Рязань без цензуры. 

в Рязани  прошла пресс-конференция по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Об изменениях и нововведениях рассказала министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина. 

19 мая, на Лыбедском бульваре состоялись первые лекции под открытым небом в рамках проекта «Воздух». 

В  Рязанской областной универсальной  научной  библиотеке имени  Горького, в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис – острова памяти» прошёл  показ документального фильма «Восьмой день творения, или русский космизм» и встреча с одним из авторов фильма, учёным-космистом, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником института мировой литературы им. Горького РАН Анастасией  Гачевой.

С 15 по 17 мая на площади Победы работала мобильная лаборатория Рязанского областного кожно-венерологического диспансера. Экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 105 человек,  на дообследование   отправлен один человек. 

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