С добрым утром! Обзор новостей 20 мая

Ремонт дороги на Московском шоссе в Рязани входит в завершающую фазу. Об этом во время совещания сообщил и. о. главы администрации города Сергей Карабасов.

В Рязани произошло ДТП на улице Каширина. Об этом РИА «7 новостей» сообщил очевидец. Автомобили ВАЗ 2110 и Volkswagen Jetta оказались на противоположных сторонах дороги.

В Рязани мужчина уснул рядом с Вечным огнём на площади Победы. Соответствующая фотография появилась в паблике Рязань без цензуры.

в Рязани прошла пресс-конференция по вопросам проведения государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах. Об изменениях и нововведениях рассказала министр образования и молодёжной политики региона Ольга Щетинкина.

19 мая, на Лыбедском бульваре состоялись первые лекции под открытым небом в рамках проекта «Воздух».

В Рязанской областной универсальной научной библиотеке имени Горького, в рамках культурно-просветительского проекта «Океан Солярис – острова памяти» прошёл показ документального фильма «Восьмой день творения, или русский космизм» и встреча с одним из авторов фильма, учёным-космистом, доктором филологических наук, ведущим научным сотрудником института мировой литературы им. Горького РАН Анастасией Гачевой.

С 15 по 17 мая на площади Победы работала мобильная лаборатория Рязанского областного кожно-венерологического диспансера. Экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 105 человек, на дообследование отправлен один человек.