Рязанцы «зажгли лето»

В субботу, 1 июня, в рамках празднования Международного дня защиты детей в Лесопарке состоялся фестиваль «Зажги лето!». Об этом сообщается в группе «Лесопарка» Вконтакте.

Для детей работали различные интерактивные площадки и проводились мастер-классы по изготовлению поделок из бумаги. Помимо этого, юные гости смогли принять участие в шоу гигантских мыльных пузырей.

С большим удовольствием рязанцы делали забавные семейные фотографии и играли с любимыми героями мультфильмов. А в завершении праздника для детей и их родителей состоялась дискотека.

Фотографии из группы ВКонтакте Лесопарк.62