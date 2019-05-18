Рязанцы увидели изделия, изготовленные учащимися образовательных учреждений

В субботу, 18 мая, в Лесопарке прошла областная выставка-ярмарка изделий, изготовленных школьниками и студентами. Свои работы представили более 50 школ, интернатных учреждений и дополнительного образования из разных муниципалитетов, а также 26 областных профессиональных образовательных организаций.

На ярмарке рязанцы увидели швейные и столярные изделия, спортивный и садовый инвентарь, предметы искусства, попробовали свежую выпечку и послушали концерт. На сцене выступали творческие коллективы образовательных учреждений региона.

– Очень радостно, что в этом году ярмарка стала более масштабной. Сегодня вы видите, как многообразно творчество учащихся образовательных учреждений, и как много изделий они представили. При этом все эти работы являются результатом труда мастеров. Кто-то из них только начинает – это наши дети. Кто-то свою жизнь посвятил творчеству – это наши педагоги. Но поверьте, все, что сегодня представлено на ярмарке, сделано с душой, – отметила министр образования и молодежной политики Рязанской области Ольга Щетинкина.

Подобная ярмарка выполняет несколько задач. Повышение квалификации будущих специалистов, профориентация молодежи, вовлечение учащихся в кружки технического творчества и народных промыслов.

По примерным подсчетам выставку посетили около 2000 школьников из разных районов Рязанской области.