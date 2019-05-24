Рязанцы услышат участников Международного конкурса им. П.И. Чайковского

C 17 по 30 июня в Москве и Санкт-Петербурге пройдет одно из самых ожидаемых мировых музыкальных событий – XVI Международный конкурс им. П.И. Чайковского. Его история насчитывает более 60 лет. Состязание проводится с периодичностью в четыре года, каждый раз привлекая внимание общественности и открывая новые имена.

Призовые места конкурса принесли мировую известность многим музыкантам, среди которых Ван Клиберн, Михаил Плетнев, Денис Мацуев, Даниил Трифонов, Николай Луганский, Владимир Спиваков, Тамара Синявская, Елена Образцова и другие.

Настоящим символом творческого состязания и его визитной карточкой стал Фортепианный концерт №1 П.И. Чайковского, который входит в список обязательных произведений финального тура.

В этом году конкурс впервые проходит в шести номинациях. К традиционным – фортепиано, скрипке, виолончели и сольному пению – добавились деревянные духовые и медные духовые инструменты.

В преддверии XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского 5 и 7 июня Рязанская областная филармония проведет серию концертов, участниками которых станут участники предстоящего конкурса Леонид Железный – скрипка (партия фортепиано Анна Тамарина), Айлен Притчин – скрипка и Арсений Мун – фортепиано.

Концерты пройдут при поддержке Министерства культуры РФ в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».

Также 5 июня в 18.00 ждем всех на лекцию-беседу, посвященную истории конкурса им. П.И. Чайковского.