Рязанцы стреляли из лука и знакомились с кузнецами

В воскресенье, 19 мая, на Лыбедском бульваре прошел II городской исторический фестиваль «Русский век». Программа развернулась на пяти площадках: «Исторический лагерь IX – XIX веков», «Ристалище», «Ремесленная слобода», «Ярмарка», «Музыкальная площадка».

Гости фестиваля смогли «прикоснуться» к истории: они стреляли из лука, пробовали себя в кузнечном деле, участвовали в рыцарском состязании и фотографировались в доспехах. Кроме того работала ярмарка с уникальными изделиями, а на сцене выступали творческие коллективы и солисты Рязани.

– Фестиваль с прошлого года несколько изменился, и в этот раз мы сделали больше упор на аутентичность. Мы хотели создать интересную площадку для проведения досуга; такое событие, которое возродит традиции и вызовет интерес к истории у рязанцев, – отметила культорганизатор «Арт-центра» Надежда Погребняк.

Фестиваль посетило большое количество рязанцев. Взрослые смогли познакомиться с бытом и жизнью русских воинов, а дети с удовольствием участвовали в различных мастер-классах и играх.