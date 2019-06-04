Как ни странно прозвучит, но школьные конфликты – это норма. С ними, как с...
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», пожалуй, самая известная волонтёрская организация в России. Волонтёры отряда стали...
Рязанская нефтеперерабатывающая компания приступила к производству высокооктанового бензина с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами...
Юным рязанцам рассказали о бережном отношении к природе
Рязанские взрывотехники обезвредили снаряд времён гражданской войны
Главные фото уходящей недели
Николай Любимов обсудил с рязанскими активистами будущее Рязанского региона
Рязанские школьники поучаствовали в областном фестивале «Зеркало природы»
Фонтан на Московском шоссе начнёт работу 12 июня
В областной детской библиотеке собралась вся «Читающая Почтовая»
В Рязани состоялся седьмой турнир «В память о погибших спецназовцах»
В Пушкинский день России и в День русского языка, 6 июня, по Рязани вновь...
Оформить и оплатить отправку посылок теперь возможно в мобильном приложении Почты России, активными пользователями...
30 мая в Рязани прошёл мастер-класс для студентов рязанских вузов и колледжей со строительной...
В минздраве прокомментировали видео, снятое в одной из больниц Рязани
Рязанский цирк приглашает на уникальное пингви-шоу «Ласта-Рика»
Момент наезда на пешехода в Рязани попал на видео
В Рязани пройдут XVIII Международные научные чтения памяти Н.Ф. Фёдорова
Столетие рязанской архивной службы и театральный чемпионат по мини-футболу. Видеообзор событий недели
Рязанские полицейские пресекли незаконную продажу крупной партии спиртного
Жёсткое ДТП в Рязани попало на видео
В Рязани впервые пройдёт театральный чемпионат по мини-футболу
Российский алгоритм, созданный специалистами компании NtechLab, занял второе место на мировом конкурсе нейросетей, способных распознавать действия на видео. Конкурс Activities in Extended...
Жительница Брянска выпала из окна на третьем этаже. ЧП случилось в Бежицком районе города. Данные о происшествии были размещены на просторах соцсети...
5 июня в Тамбове столкнулись три легковушки и КамАЗ. Авария произошла примерно в 16:00 неподалеку от завода «Октябрь». Согласно данным свидетелей ЧП,...
Крепкий алкоголь и сигареты больше не входят в пятерку самых популярных товаров в России. Об этом свидетельствует статистика оператора фискальных данных «Такском»,...
5 июня в соцсети появился откровенный снимок, сделанный одним из автомобилистов в Брянске. Местный житель сфотографировал почти голую пассажирку спортивного байка и...
5 июня в Рязанском театре для детей и молодёжи состоялось мероприятие, приуроченное к Дню защиты детей. На спектакль по сказке А. Толстого...
5 июня в Липецком регионе случилась смертельная авария. В ДТП с КамАЗом погиб байкер. Столкновение двух транспортных средств произошло на дамбе у...
Федеральная антимонопольная служба нашла новый способ успокоить цены на бензин — в первую очередь оптовые. Как рассказал «Известиям» заместитель руководителя ФАС Анатолий...
В субботу, 1 июня, активисты расчистили берег и дно Борковского карьера №1 напротив ТЦ «Лента». На субботник вышли представители группы компаний ParaDive,...
В Театре на Соборной юных рязанцев поздравили с Днём защиты детей
Рязанцы расчистили берег и дно Борковского карьера
В пятницу в Рязани будут отключать электричество
ХК «Рязань» пополнился двумя форвардами
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Нигериец, приехавший на Чемпионат мира по футболу, почти год нелегально жил в Рязани
Рязанцы пообщались с известным футболистом Евгением Кобозевым
Строительство ФОКа в Рязани принесло проблемы некоторым жителям города
Елена Митина рассказала о госпрограмме комплексного развития сельских территорий
Рязань присоединилась к проекту «Парта героя»