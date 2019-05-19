Рязанцы провели «Ночь музеев» в Рязанском кремле

В субботу, 18 мая, во всем мир прошла акция «Ночь музеев». Рязанский кремль открыл свои двери для местных жителей и гостей города. На этот раз акцию посвятили 150-летию открытия Периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева.

С 18.00 до 23.00 горожане могли бесплатно посетить все экспозиции и выставки. Во Дворце Олега работала экспозиция «От Руси к России», в Певческом корпусе – «По обычаю дедову», в Консисторском корпусе – «Человек и природа», выставка «До нашей эры» и многое другое. Для гостей проводили мини-экскурсии по музею-заповеднику.

Участники посетили историческое фотоателье, где увидели костюмы XVII и XIX веков, приняли участие в игре-квесте «В поисках философского камня» и узнали «Историю Рязани в топонимах старых и новых» во время платной автобусной экскурсии.

Своими впечатлениями жители города поделились в социальных сетях. А мы подготовили тематический Instagram-обзор.