Рязанцы провели музыкальный вечер на концерте «Квартирник на Почтовой»

Вечером в среду, 29 мая, на музыкально-литературной площадке арт-пространства «Подвал» прошёл концерт «Квартирник на Почтовой». Для рязанцев выступили Иван Лычков, дуэт «Invariant», а также Евгений Сапогов и Евгений Мельник из группы «Panacea».

Поклонник рок-музыки 60-х и 70-х Иван Лычков владеет двумя инструментами – синтезатором и гитарой. Он сыграл для зрителей на этих двух инструментах, а также исполнил песню собственного сочинения «Немножко рассвета».

– Когда я пишу песни, я стараюсь писать их обо всём – о любви, дружбе, северном сиянии, о грусти и о рассвете, – отметил музыкант.

Идею для названия музыкальной группы «Invariant» Пётр Шахватов и Екатерина Макинтош почерпнули из книги «Математика для гуманитариев». Инвариантом называется величина или некоторое свойство, которое не меняется при определенных преобразованиях. Так рок-группа обрела имя. Дуэт существует с 2016 года. Ребята играют не только то, что сочиняют сами. В их репертуаре много каверов и перепевок.

Кавер-группа «Panacea» порадовала гостей «Подвала» хитами рок-н-ролла, рока 80-90-х, а также известными композициями современности в авторской аранжировке. Солисты группы Евгений Сапогов и Евгений Мельник выступили необычным дуэтом: Евгений Сапогов играл на бас-гитаре, а Евгений Мельник – на скрипке.

Напомним, что новое арт-пространство «Подвал» открылось в центре Рязани 22 мая этого года. Организатором проекта выступило учреждение культуры «Арт-Центр». Каждую среду с 22 мая по 4 сентября здесь будут проходить открытия новых выставок, концерты, квартирники, поэтические вечера и многое другое.

А экспозиции выставок будут работать со среды по воскресенье с 15:00 до 21:00. Вход свободный.