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Общество Рязань 3 июня 2019 10:04 | Просмотров:

Рязанцы получили бесплатные юридические консультации

В Рязанской области свыше 60 человек получили консультации в Единый день оказания бесплатной юридической помощи. Инициатором всероссийской акции по оказанию бесплатной правовой помощи гражданам является Общероссийская общественная организация «Ассоциация юристов России».

В Рязани прием организован региональным отделением Ассоциации совместно с Рязанской областной научной библиотекой имени Горького.

Последнюю пятницу мая прием вели специалисты различных областей юриспруденции и представители государственных органов исполнительной власти.

По словам исполнительного директора – руководителя исполкома регионального отделения ассоциации юристов России Самира Гараева, больше всего обращений граждан было по вопросам, связанным с недобросовестным оказанием услуг, защитой прав потребителей, в том числе защитой прав обманутых дольщиков.

«Достаточно много было вопросов, связанных с предпринимательской деятельностью, возвратом заемных средств, а также неисполнением судебных решений», – прокомментировал итоги Единого дня бесплатной юрпомощи Самир Гараев.

Все граждане получили консультации специалистов, а также уполномоченных должностных лиц.

«Следующий день оказания бесплатной юридической помощи мы проведем 28 июня по инициативе регионального отделения. Мы приглашаем все категории граждан, которые нуждаются в консультациях специалистов в области права. Расписание приемов можно найти на сайте Рязанского регионального отделения Ассоциации юристов России, также анонс мероприятия размещается на сайте Областной библиотеки имени Горького», – заметил Гараев.

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