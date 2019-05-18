В субботу, 18 мая, рязанцы открыли пляжный сезон. Тёплая солнечная погода продолжает радовать жителей города. Рязанцы потихоньку выходят на пляжи, чтобы удивить друзей и коллег свежим загаром.

Напоминаем рязанцам, что долгое нахождение под лучами солнца может нанести вред здоровью. Не стоит забывать о головных уборах и креме для загара.

Несмотря на тёплую погоду, открывать купальный сезон пока не стоит. До 30 мая в регионе проводится водолазное обследование и очистка дна мест массового отдыха и пляжей. 1 июня в регионе официально откроется пляжный сезон.