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Общество Рязань 18 мая 2019 11:56 | Просмотров:

Рязанцы открыли пляжный сезон

В субботу, 18 мая, рязанцы открыли пляжный сезон. Тёплая солнечная погода продолжает радовать жителей города. Рязанцы потихоньку выходят на пляжи, чтобы удивить друзей и коллег свежим загаром.

Напоминаем рязанцам, что долгое нахождение под лучами солнца может  нанести вред здоровью. Не стоит забывать о головных уборах и креме для загара.

Несмотря на тёплую погоду, открывать купальный сезон пока не стоит. До 30 мая в регионе проводится водолазное обследование и очистка дна мест массового отдыха и пляжей. 1 июня в регионе официально откроется пляжный сезон.

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