Рязанцы написали «Пушкинский диктант». Международная акция прошла 6 июня, в день рождения великого русского поэта. Центральной площадкой в регионе стала Рязанская областная универсальная библиотека имени М. Горького.

– Я благодарю вас, дорогие друзья, за то, что вы пришли сегодня в нашу библиотеку, наполненные любовью и знанием Пушкинской поэзии, его биографии и текстов. Я желаю вам удачи. Уверена, вы справитесь с заданиями, которые подготовили организаторы «Пушкинского диктанта», и надеюсь, что среди сегодняшних участников будет очень много ярких, правильных, грамотных ответов, – сказала Наталья Гришина, директор библиотеки имени М. Горького.

Всем участникам раздали материалы для выполнения. На решение «Пушкинского диктанта» у них было 40 минут.

Результаты диктанта появятся на сайте Регионального отделения ассоциации учителей литературы и русского языка не ранее 20 июня. Каждый участник получит сертификат, который придёт на адрес электронной почты.