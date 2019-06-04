Рязанцы могут оформить и оплатить посылку в приложении Почты России

Оформить и оплатить отправку посылок теперь возможно в мобильном приложении Почты России, активными пользователями которого являются свыше 3,5 миллионов человек. Сервис, ранее доступный на сайте pochta.ru, появился и на мобильных устройствах.

Оплата и оформление посылки онлайн позволяет сдавать его в почтовом отделении без очереди: клиент может просто передать ее любому оператору. После сдачи отправления оно автоматически появляется в списке отслеживаемых, и пользователь может следить за процессом его доставки.

Для сдачи почтового отправления без очереди его необходимо заранее оформить и оплатить онлайн на официальном сайте Почты России https://www.pochta.ru/parcels или через мобильное приложение для Android или iOS .

Затем клиенту нужно упаковать посылку, распечатать и наклеить бланк, на котором уже указан номер для отслеживания, и в течение 72 часов отнести в любое почтовое отделение.

Посылки, оформленные и оплаченные на портале или в мобильном приложении, будут приняты сразу же, вне зависимости от числа клиентов в зале — нужно просто передать посылку оператору.

При оформлении посылки клиент указывает примерный вес отправления. Если вес при приеме будет меньше указанного, часть денег вернется на карту и наоборот – если посылка окажется тяжелее, то дополнительная сумма будет списана с карты.

После обработки отправления сотрудником Почты России на электронный адрес клиента и мобильное приложение поступит уведомление о приеме и чек.

При наличии у клиента простой электронной подписи выдача происходит по упрощённой процедуре: по коду из смс или push-уведомления – документы не требуются.

Сейчас в неделю клиенты национального почтового оператора по всей стране сдают больше 130 тыс. оформленных онлайн посылок. На текущий момент 17% посылок клиенты оформляют онлайн.

«Почта России поэтапно переводит в онлайн традиционные почтовые сервисы. С одной стороны, это позволяет нам предлагать клиентам современные востребованные услуги. С другой стороны, мы разгружаем отделения почтовой связи, сокращаем время ожидания и повышаем качество предоставления услуг», – отметил заместитель генерального директора Почты России по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков.

Почта России продолжает дорабатывать свои сервисы, чтобы сделать их максимально функциональным для клиентов. Также появится возможность оформления в одном заказе нескольких отправлений, что значительно упростит задачу для пользователей, регулярно отправляющих посылки.