Рязанцев пригласили на «Кремлёвские вечера»

Во вторник, 4 июня, в рязанской областной филармонии прошла пресс-конференция, посвящённая VIII фестивалю искусств «Кремлёвские вечера». Директор Рязанской областной филармонии Елена Буняшина и главный дирижёр Рязанского Губернаторского симфонического оркестра Сергей Оселков рассказали, что ждёт рязанцев и гостей фестиваля в этом году.

– Мы продолжаем этот уникальный проект на территории Рязанской области, – отметила Елена Буняшина. – Фестиваль стал уже традиционным, и проходит при партнёрской поддержке как рязанских областных и региональных учреждений искусств, так и наших коллег из других регионов.

В этом году творческий форум пройдёт с 12 по 16 июня в сквере Рязанского кремля. Если погода испортится, то концерты будут переносить в рязанскую филармонию.

Первый день фестиваля традиционно посвящён концертному исполнению оперы. 12 июня в 18:00 рязанцы смогут увидеть премьеру оперы «Борис Годунов» М.П. Мусоргского. В концерте примут участие Рязанский губернаторский симфонический оркестр, Рязанский камерный хор и солисты московских музыкальных театров.

13 июня в 19:00 впервые в Рязани выступит Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» (дирижёр – заслуженный артист России Валерий Уткин).

На следующий день, 14 июня, в преддверии Святой Троицы гостям фестиваля покажут музыкальный спектакль «Семик да Троица» от Государственного академического Рязанского русского народного хора имени Е. Попова. Начало в 19:00. В этот же вечер всех желающих приглашают на народный пляс, который состоится в 18:00.

15 июня зрители увидят музыкально-литературную композицию по поэме Николая Гоголя «Мертвые души». На сцене выступит актер театра драмы Андрей Блажилин. А иллюстрацией рассказа станет музыка в исполнении губернаторского симфонического оркестра под управлением Сергея Оселкова. Начало в 19:00.

16 июня станет финальным днём фестиваля искусств «Кремлёвские вечера». В 18:00 начнётся русский гала-концерт, в котором примут участие рязанский губернаторский симфонический оркестр, солистка Большого театра Надежда Гулицкая и солист музыкального театра «Геликон-опера» Игорь Морозов.

– Хочется, чтобы на «Кремлёвские вечера» приходили не только постоянные зрители, но и те, кто еще до сих пор не знаком с этим фестивалем, – добавила Елена Буняшина.

Вход на концерты свободный.