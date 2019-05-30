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Общество Рязань Фото 30 мая 2019 09:01 | Просмотров:

Рязанцев приглашают очистить Борковской карьер

В субботу, 1 июня, отмечается международный день очистки водоёмов. С 2003 года в России в этот день проводятся различные экологические акции и субботники.

Рязанцам предлагают отметить международный день очистки водоёмов на Борковском карьере №1 (напротив ТЦ «Лента»). С 9.00 здесь будут работать аквалангисты. Они очистят дно водоёма, а добровольцы соберут мусор на территории прибрежной полосы. Субботник организуют группа компаний ParaDive, Федерация подводного спорта Рязанской области и сборной командой по подводному спорту «Поток» при поддержке управления благоустройства города администрации Рязани.

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